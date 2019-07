© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli cerca pedine per il centrocampo. La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che al momento ci sono tre piste più accreditate rispetto ad altre: il francese Jordan Veretout della Fiorentina, il macedone Elif Elmas del Fenerbahce e il cileno Erick Pulgar del Bologna.

La situazione. Su Elmas e Pulgar, il ds azzurro Cristiano Giuntoli dovrà dribblare il Siviglia, attivo su entrambi i fronti. Per Veretout la richiesta della Fiorentina è di 25 milioni di euro e la concorrenza di Roma e Milan allontana l'affare. Col club turco si tratta fra i 10 e i 12 milioni per il diciannovenne macedone, mentre il cileno ha una clausola di 12 milioni di euro che sale a 15 per i primi 25 club del ranking Uefa e il club di De Laurentiis è fra questi.