Napoli, tutti negativi al secondo tampone: domani riapre Castel Volturno

vedi letture

Buone notizie per il Napoli. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, il secondo tampone eseguito su giocatori, staff tecnico e medico ha dato esito negativo in tutti i casi. Per questo motivo, da domani riapre Castel Volturno: come per gli altri club di Serie A, i calciatori azzurri potranno tornare ad allenarsi, su base facoltativa e a livello individuale.