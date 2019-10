Napoli-Verona, De Laurentiis non ci sarà: "Questione di scaramanzia"

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis non sarà al San Paolo. Per Il Mattino una scelta dovuta alla scaramanzia del presidente che s'è lasciato andare ad una confidenza: "Me ne vado a Capri, ho scoperto che ultimamente porta più fortuna vederla dall'isola davanti alla televisione e quindi ripeto questo rito visto che il tempo è buono". Di diverso avviso la moglie Jacqueline, al suo fianco all'Istituto di cultura meridionale per commemorare lo zio Dino De Laurentiis: "Avrei preferito viverla al San Paolo, è tutt'altra cosa, ma mi tocca seguirlo...".