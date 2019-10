© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinnovi in arrivo per Gianluca Gaetano e Sebastiano Luperto. Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2023; l'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno assicura che i nuovi contratti siano a buon punto. Mancano solo delle formalità ma gli accordi ci sono con i rappresentati dei due ragazzi.