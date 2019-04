Napoli, vicino Veretout. Fiorentina, no a Diawara per scelta di Montella

© foto di Giacomo Morini

Si avvicina il primo acquisto dell'anno per il Napoli, con Jordan Veretout che ha superato tutti nel casting per il nuovo centrocampo azzurro. Stando al Mattino di oggi, c'è l'intesa con il calciatore (5 anni a 1,9 milioni a stagione) e Giuntoli è a un passo anche dall'accordo economico con Della Valle per la cessione a titolo definitivo del centrale. Nell'operazione, al momento, si esclude l'inserimento di Diawara, che pure è nella lista degli esuberi, ma che non piace a Montella, che ha idee molto diverse rispetto a Pioli per il sviluppo del gioco.