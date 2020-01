© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Il Mattino Amin Younes continua a dire no al Genoa. L'esterno offensivo tedesco ha altri estimatori in Italia, fra cui SPAL e Sassuolo. Sirene anche dalla Bundesliga con Colonia e Werder Brema vigili. In piedi anche un discorso con il Torino, che prima però dovrebbe cedere Iago Falque.