Amin Younes può salutare Napoli entro il 31 gennaio. La Gazzetta dello Sport fa sapere che l'attaccante arrivato in estate dall'Ajax può andare in prestito a giocare: si sono fatte avanti ChievoVerona, Genoa e Stoccarda per i prossimi sei mesi. Ipotesi Serie A e Bundesliga, come ammesso dal suo agente nelle scorse ore, per il calciatore legato al club partenopeo.