#NapoliJuve - Dieci fedelissimi di Sarri. Jorginho terzo, 1° Hysaj. Il primo juventino è Rugani

Maurizio Sarri, alla guida del Napoli, era noto per i suoi titolarissimi, ovvero per i giocatori della formazione tipo che, solitamente, non toglieva volentieri dal campo. Anzi. Undici giocatori più tre alternative attorno ai quali ruotava l'intero progetto. Il giocatore che più d'ogni altro nella storia ha giocato sotto la guida dell'attuale tecnico della Juventus è il terzino Hysaj che ha cresciuto all'Empoli e poi ha portato anche a Napoli. Il secondo è il fedelissimo per antonomasia, Croce, cinque squadre e spesso da capitano. Il terzo è Jorginho, l'unico di quelli nella top ten che potrebbe risalire posizioni in caso di colpi estivo. Il primo juventino? Daniele Rugani, sedicesimo, ma ovviamente in una classifica viziata dal lungo trascorso a Empoli.

1) Elseid Hysaj (Empoli, Napoli) - 20.557 minuti

2) Daniele Croce (Pescara, Arezzo, Alessandria, Sorrento, Empoli) - 16.534 minuti

3) Jorginho (Napoli, Chelsea) - 13.041 minuti

4) Pepe Reina (Napoli) - 12.510 minuti

5) José Maria Callejon (Napoli) - 11.698 minuti

6) Mirko Valdifiori (Empoli, Napoli) - 11.606 minuti

7) Kalidou Koulibaly (Napoli) - 11.014 minuti

8) Marek Hamsik (Napoli) - 10.783 minuti

9) Lorenzo Insigne (Napoli) - 10.488 minuti

10) Massimo Maccarone (Empoli) - 9970 minuti