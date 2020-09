Nasce la nuova Juventus, senza il Pirlo di Pirlo. Tante ipotesi ma costi troppo alti sul mercato

Il Giornale oggi in edicola fa il punto su quello che potrebbe essere il regista della Juventus di Andrea Pirlo. Il 'Pirlo di Pirlo'. A inizio mercato Paratici aveva quasi affondato il colpo per De Paul dell'Udinese, salvo poi lasciare cadere la pista, mentre i 60-70 milioni che chiede il Lione per il gioiellino Aouar sono troppi, visto il momento. In Germania gira voce di un possibile scambio che coinvolga Douglas Costa e Thiago Alcantara, recente campione d’Europa con il Bayern Monaco e con il contratto in scadenza nel 2021: fosse vero, Pirlo farebbe i salti di gioia, ma al momento mancano conferme. Ci sarebbe poi Locatelli, che però è sotto contratto con il Sassuolo fino al 2023: i 40 milioni di valutazione sono tuttavia troppi anch’essi e allora, al momento, “il Pirlo di Pirlo” non c’è.