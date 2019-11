© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Balotelli e la Nazionale, un capitolo che potrebbe riaprirsi presto: il ct Roberto Mancini sta pensando di convocarlo per il doppio impegno con Bosnia (15 novembre) e Armenia (18), una chiamata che manca da settembre 2018. Dipenderà anche dalle valutazioni del ct. sullo stato di forma degli altri attaccanti, non sarebbe una chiamata "simbolica" dopo i fatti di Verona insomma, ma puramente tecnica. Secondo la Gazzetta dello Sport, al momento ci sono il 50% di possibilità di rivederlo a breve in maglia azzurra.