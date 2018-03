Nedved: “Juve su tre fronti, siamo pronti. Squalifiche saranno pesanti”

© foto di Federico Gaetano

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a Premium Sport della doppia sfida ai quarti di Champions contro il Real Madrid, soffermandosi sulle squalifiche per il match di andata di Mehdi Benatia e Miralem Pjanic.

Il Real Madrid nella Liga non gioca per il vertice, la Juve lotta col Napoli. Questo può condizionare? “Assolutamente, loro si concentrano sulla Champions. S'è visto col PSG, il Real è tranquillo in campionato e farà di tutto per vincere ancora in Europa. Noi viviamo un buon periodo, avremo qualche difficoltà in più perché lottiamo su tre fronti. Siamo contenti per questo, ma sappiamo che avremo tante difficoltà negli ultimi mesi per i calciatori e per il club. Sarà difficile, ma siamo pronti ad affrontare questa fase della stagione”.

Quanto conteranno le squalifiche di Pjanic e Benatia all'andata? “Sarà una difficoltà in più, sono due calciatori molto importanti per noi. Partiremo dallo 0-0, proveremo a dargli fastidio”.