Nedved: "Dybala farà la storia. Col Real qualche chance in più"

© foto di Federico De Luca

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a Premium Sport di Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e del finale di stagione che attende i bianconeri dopo il sorteggio di Nyon.

Si riparte da Dybala e Higuain per il sogno semifinale? “Stanno facendo un'annata importante per la Juventus, lo stanno dimostrando. Sono contento del loro rendimento, Dybala farà la storia della Juve e non solo. Per me può fare anche la storia del calcio mondiale, ultimamente l'ho visto molto professionale. Questo mi fa ben sperare, è un ragazzo che può solo migliorare”.

Cambia qualcosa tra gara secca e doppia sfida contro il Real Madrid? “Psicologicamente il Real è abituato alle gare secche, s'è visto anche in finale. Nella ripresa sono usciti fuori senza difficoltà, sulla doppia sfida abbiamo qualche chance in più. Le difficoltà, però, saranno enormi”.