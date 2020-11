Nella notte per Maradona, il Napoli è avanti 1-0 col Rijeka al 45'. Decide Politano

Napoli-Rijeka 1-0 al 45'

In una serata unica, di lacrime e ricordi, il Napoli vince 1-0 con un gol di Politano da pochi passi, anticipando Anastasio che è napoletano e di nome fa Armando.. Dal riscaldamento al fischio d'inizio, la musica e il volto di Maradona, la memoria, una 10 che splende al cielo e non ci sarà più. Fuori dallo stadio, che presto sarà intitolato al Diez, i cori e il tributo dei sostenitori. Zona rossa, la voglia di esserci è più forte della ragione e l'irrazionalità ha la meglio sul dovere. Non si tratta di piacere, è identità, è amore, sicché l'istinto non lo giustifichi ma dentro arrivi anche a capirlo. Intanto in campo c'è poco genio, il primo gol lo sfiora Demme che si chiama Diego, la vera grande occasione arriva però con un terzino, Di Lorenzo, intorno al trentacinquesimo. Nevistic, portiere di un Rijeka decimato dagli infortuni, fa una splendida parata. Ma nulla può sul gol di Politano allo scadere del primo tempo. Poche emozioni sul rettangolo verde ma in questa serata sembrano accessorie ai colpi al cuore che regalano i ricordi.