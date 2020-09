Nessun gol ma tante emozioni tra Sassuolo e Cagliari: 0-0 'casuale' al 45'

Nessun gol, ma partita gradevole al Mapei Stadium. Si chiude il primo tempo tra Sassuolo e Cagliari, lo 0-0 è però una formalità viste le tante occasioni a referto: prova eccellente da parte di Locatelli, fulcro del gioco di una squadra che non si snatura e continua a esprimere un calcio propositivo. Ospiti contratti e poco pericolosi, ma la squadra di Di Francesco ha tenuto bene il campo. Tutto rimandato ai secondi 45’, punteggio in bilico tra neroverdi e rossoblù.

PRONTI VIA - Il Sassuolo inizia a ritmi elevati e la prima vera occasione capita sui piedi di Locatelli: scarico sul limite, conclusione di prima intenzione deviata sul fondo. Al 4’ Berardi ci prova sugli sviluppi di un corner, la sua conclusione esce di pochissimo. I padroni di casa fanno il bello e il cattivo tempo e il Cagliari soffre soprattutto a centrocampo: la mossa è scontata, Di Francesco corre ai ripari spostando Caligara su Locatelli.

COOLING BREAK - La pausa a metà del primo tempo serve poco al Cagliari: la squadra di De Zerbi obbliga i sardi ad alzare il ritmo: gli errori si moltiplicano e i neroverdi provano a recuperare palla e lanciarsi nello spazio, ma le azioni in velocità non vengono sfruttate al meglio. Bel gioco da parte dei padroni di casa, ma nessun gol.

PARTITA A SCACCHI - Il Sassuolo è ben messo in campo, il Cagliari non riesce in nessun modo a trovare varchi in fase offensiva. I rossoblù sono un po’ ingolfati, ma al 43’ Simeone sfiora la rete: dopo una serie di rimpalli il numero 9 prova a piazzare di testa la sfera, che però termina di poco alta. Nel finale El Cholito sfiora ancora la rete, si va negli spogliatoi sullo 0-0.