Nessuna chiamata dei Friedkin a Totti: si allontana l'ipotesi di un ritorno alla Roma

Si fa sempre più lontana l'ipotesi di ritorno alla Roma per Francesco Totti. L'ex campione giallorosso, sta portando avanti il suo nuovo lavoro e la sua "scuderia" sta crescendo di giorno in giorno anche grazie all'aiuto di due ex compagni come Aldair e Candela. I nuovi proprietari del club, i Friedkin, tra l'altro non l'hanno mai contattato e a questo punto è facile pensare che sia davvero troppo tardi per immaginare il suo futuro nuovamente alla Roma con un nuovo ruolo rispetto alla maglia numero 10 indossata per tutta la carriera. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.