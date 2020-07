Nessuno come Zapata-Muriel: la miglior coppia-gol di sempre dell'Atalanta in A

Come loro, nessuno mai. Con la marcatura siglata nel primo tempo di Milan-Atalanta, Duvan Zapata ha agguantato Luis Muriel per reti realizzate in questo campionato: 18 a testa, 36 in due. Si tratta, come evidenzia Opta, della miglior coppia gol dell’Atalanta in una singola stagione nella storia della Serie A. E pensare che, almeno in via teorica, uno è la riserva dell’altro.