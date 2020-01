© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Steve Bruce, allenatore del Newcastle, a margine della partita che i Magpies hanno vinto all'ultimo respiro contro il Chelsea quest'oggi ha dribblato le voci che vogliono il club bianconero molto vicino ad ottenere in prestito dall'Inter l'esterno Valentino Lazaro: "Non posso davvero dire nulla. Non ho parlato con il mio amministratore delegato oggi. Non voglio parlare dei giocatori di nessuna squadra. Abbiamo una o due situazioni ancora in ballo".