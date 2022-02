ufficiale West Bromwich Albion, il nuovo allenatore è Steve Bruce. Contratto di 18 mesi

Nuova sfida per mister Steve Bruce. Il tecnico ex Newcastle riparte dal West Bromwich Albion in Championship, firmando un contratto fino al 30 giugno 2023 col grande obiettivo di centrare la promozione in Premier League.

Questo l'annuncio ufficiale dei Baggies, che nelle scorse ore avevano esonerato Valerien Ismael: