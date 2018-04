Nicchi: "Frasi di Buffon? Io avrei difeso l'arbitro. No alle minacce"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della sua lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Rai, il presidente dell'AIA Marcello Nicchi s'è così espresso sulle dichiarazioni rilasciate da Buffon dopo Real Madrid-Juventus: "Buffon è un grandissimo campione che si avvia a una grande carriera dirigenziale e quando siamo a certi livelli bisogna stare attenti a ciò che si dice, perché ci ascoltano i bambini e i ragazzi. Io avrei difeso l'arbitro fosse successo in Italia. Non può essere minacciato. Ci sono poi gli organismi preposti che devono giudicare i comportamenti di tutti gli atleti in campo. Se ci fosse un arbitro che dà fuori di testa all'improvviso, andrebbe sotto all'esame dell'AIA ma anche dell'organizzazione della Procura Federale".