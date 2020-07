Nicola espulso non per colpa sua? Condò: "Qualcuno doveva autoaccusarsi"

Singolare situazione accaduta nel primo tempo della sfida tra Sassuolo e Genoa, con l'allenatore rossoblù, Davide Nicola, che è stato allontanato dall'arbitro Maresca dopo che quest'ultimo aveva sentito un'espressione ingiuriosa provenire dalla panchina del Grifone. Il regolamento, da questa stagione, prevede che se non viene individuato il colpevole è proprio il tecnico a dover essere allontanato e proprio per questo a pagare è stato Nicola.

A Sky Sport è intervenuto sulla questione Paolo Condò, che ha affermato: "Qualcuno doveva autoaccusarsi, non puoi perdere l'allenatore in una partita importante come questa. Meglio ancora se fosse venuto fuori il vero colpevole, ma in caso contrario non doveva pagare l'allenatore".