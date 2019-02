© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Nicola, allenatore dell'Udinese, ha parlato a Radio Rai del rinvio a data da destinarsi della sfida contro la Lazio: "La Lazio in questo momento aveva qualche defezione, ma anche noi contro il Chievo abbiamo giocato con qualcuno che non stava bene, dobbiamo lavorare e in ogni caso non cambia, i punti li dobbiamo fare prima o dopo".