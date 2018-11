Nicola: "Velazquez ha dato tutto. L'Udinese rappresenta un'eccellenza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Nicola, tecnico dell'Udinese, nella conferenza di presentazione ha parlato anche del suo predecessore Julio Velazquez. "Saluto Velazquez, è un professionista piacevole per come si pone. Lo ringrazio perché ha provato di tutto per ottenere i risultati, che per noi sono fondamentali. Da tecnico, vedo che ha dato tutto sé stesso. Voglio fare lo stesso. Perché Udine? Credo che il nostro lavoro sia incredibile, se si pensa di avere la chance di convogliare le emozioni di tante persone in un solo obiettivo. Non sarà facile, ma proprio per questo raggiungere un obiettivo è molto gratificante. Se ho avuto perplessità sull'offerta dell'Udinese? Sono l'ultimo in ordine temporale ad arrivare qui come tecnico, prima di me tanti allenatori hanno fatto la storia. Stimo Guidolin, ho letto una sua recente intervista. L'Udinese rappresenta un'eccellenza, bisogna lavorare e confrontarsi con culture diverse. Anche lavorare con la famiglia Pozzo e col direttore Pradè è importante per me", le parole di Nicola.