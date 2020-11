Niente Lazio per Chiesa: problemi alla coscia destra, l'esterno della Juve neanche in panchina

Federico Chiesa si è fermato per un problema alla coscia destra e non sarà della partita contro la Lazio. L'ex giocatore della Fiorentina, esterno d'attacco arrivato in estate, non sarà neanche in panchina contro la squadra di Inzaghi.