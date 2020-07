Niente Milan per Rangnick: versioni diverse tra le parti sulla fumata nera

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro del Milan e su quella che è stata la decisione di non intraprendere un percorso con Ralf Rangnick. I vertici del fondo Elliott e i suoi collaboratori sostengono di non aver mai proposto al tedesco la convivenza con Stefano Pioli mentre dal fronte di Lipsia, come ammesso ieri dal suo agente e da Kicker, si spiega il contrario.