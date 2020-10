Niente Under 21 domani a Pisa, ecco l'elenco dell'Under 20 che affronterà l'Irlanda

Di seguito la lista dei convocati dell'Under 20 che domani a Pisa affronteranno l'Under 21 dell'Irlanda in una gara valida per la qualificazione all'Europeo di categoria. La decisione è stata presa dalla FIGC, dopo che dal gruppo squadra dell'Under 21 sono emerse ben sette positività.

A questo gruppo, la FIGC ha richiesto alla UEFA di poter aggregare alla Nazionale Under 20 i calciatori Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, attualmente a Tirrenia con l’Under 21, i quali avevano contratto in precedenza l’infezione da COVID-19

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Michele Cerofolini (Reggiana);

Difensori: Pietro Beruatto (Vicenza), Samuele Birindelli (Pisa), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Roma), Gabriele Corbo (Ascoli), Gabriele Ferrarini (Venezia), Memeh Caleb Okoli (Spal), Lorenzo Pirola (Monza), Destiny Udogye (Hellas Verona), Alessandro Vogliacco (Pordenone);

Centrocampisti: Marco Carraro (Frosinone), Salvatore Esposito (Spal), Fabio Maistro (Pescara), Simone Muratore (Reggiana), Hans Nicolussi Caviglia (Parma), Tommaso Pobega (Spezia), Manolo Portanova (Juventus);

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Sebastiano Esposito (Spal), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Anthony Salcedo Mora (Hellas Verona), Emanuel Vignato (Bologna).