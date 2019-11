Non è il peggior Piatek della carriera. Ma è nel mese decisivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Qual è il vero Krzysztof Piatek? Quello delle pistole al vento o quello delle polveri bagnate? Lo straordinario attaccante del Genoa o quello in netta ed evidente difficoltà del Milan? La carriera di Piatek, in fondo, è giovane. Perché fino all'estate di quattro anni fa era in seconda serie polacca. Ha iniziato a segnare con grande continuità solo tre anni fa e ha vissuto lo scorso anno la sua annata top. Trentasette partite e ventidue gol, tredici gol Genoa e nove col Milan se consideriamo solo la Serie A. In questa stagione ha siglato invece solo un gol decisivo, oltre due mesi fa, nell'1-0 di Verona. Poi un gol nel ko di Torino contro i granata e quello contro il Lecce del momentaneo 2-1, con la gara finita poi in pari, dopo essere subentrato.

Ha fatto meglio. Ma anche peggio I numeri dicono che questo non è il peggior Piatek della carriera ma è certo che per personalità e numero di gol, dovrà certamente far meglio. Perché al netto del gioco e degli elogi raccolti ieri da Stefano Pioli, ai posteri restano sempre le realizzazioni. Tre, al 23 novembre, sono certamente poche per uno che era atteso tra i papabili pichichi della Serie A in estate dai bookies. E' alla svolta della carriera, nel mese decisivo. Sul suo domani aleggiano ombre tumultuose, Zlatan Ibrahimovic su tutte. Merita fiducia e giustamente un allenatore intelligente come Stefano Pioli non lo brucia ma gliela concede, dopo averlo protetto nel momento difficile. E' al bivio, adesso. Scopriremo presto qual è il vero Krzysztof Piatek.

Serie A - Stagione 2019/2020

12 partite, 3 gol. Uno ogni 263'

Serie A - Stagione 2018/2019

37 partite, 22 gol. Uno ogni 135'

Ekstraklasa - Stagione 2017/2018

36 partite, 21 gol. Uno ogni 151'

Ekstraklasa - Stagione 2016/2017

32 partite, 12 gol. Uno ogni 176'

Ekstraklasa - Stagione 2015/2016

33 partite, 6 gol. Uno ogni 341'

1. Liga - Stagione 2014/2015

31 partite, 8 gol. Uno ogni 226'

1. Liga - Stagione 2013/2014

4 partite, 0 gol.