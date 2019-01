Non solo Darmian, in estate sarà rivoluzione: tutti i terzini seguiti dall'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter in estate cambierà volto sulle corsie esterne. Come riporta il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, non c'è in ballo solo il nome di Matteo Darmian, laterale del Manchester United che potrebbe sostituire un Sime Vrsaljko che difficilmente verrà riscattato al termine di questo campionato. Sempre per la fascia destra, la società nerazzurra sta valutando anche i profili di Elseid Hysaj (Napoli), Serge Aurier (Tottenham) e Djibril Sidibe (Monaco).

Per la fascia mancina, con Dalbert che potrebbe salutare, piacciono invece Emerson Palmieri (Chelsea) e Cristiano Biraghi (Fiorentina).