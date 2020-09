Non solo innesti. Inter a caccia di un'offerta per Dalbert, Asamoah rescinde?

Non solo acquisti, anche addii in vista all'Inter. Sulla fascia sinistra, spiega La Gazzetta dello Sport, sono in uscita in due. Il primo nome è quello di Dalbert: l'Inter deve però far cassa, visto che è a bilancio a 12 milioni al 30 giugno scorso. Serve un'offerta importante ancora non arrivata mentre per Kwadwo Asamoah non è da escludere la rescissione.