Non solo Juventus, su Christensen si inserisce il Borussia Dortmund

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Concorrenza tedesca per Andreas Christensen, difensore del Chelsea seguito dalla Juventus. Come riportato dal Sun, sulle tracce del calciatore ci sarebbe anche il Borussia Dortmund. I Blues, dal canto loro, farebbero partire il calciatore in presenza di un’offerta da circa 7 milioni di euro per il prestito oneroso.