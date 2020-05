Non solo l'Inter su Aubameyang: il Paris Saint-Germain ha pronta un'offerta da 40 milioni di euro

Non c'è solo l'Inter su Pierre-Emerick Aubameyang (come possibile sostituto di Lautaro Martinez). Secondo quanto riporta il Mirror, infatti, il Paris Saint-Germain starebbe preparando un'offerta da circa 40 milioni di euro per l'attaccante in scadenza di contratto con l'Arsenal il 30 giugno 2021. Il gabonese ex Milan, autore di 20 gol in 32 partite finora in questa stagione, ha rotto definitivamente coi Gunners e in casa parigina viene considerato il sostituto ideale di Edinson Cavani nel reparto avanzato. Aubameyang piace poi da tempo anche alle due big di Liga, Barcellona e Real Madrid.