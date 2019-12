© foto di J.M.Colomo

Non solo Napoli. Secondo Sky Sport, ci sarebbe anche il Milan sulle tracce di Stanislav Lobotka del Celta Vigo. Gli azzurri hanno già un'offerta pronta per il Celta Vigo di 18/20 milioni di euro con il Celta che, tuttavia, ne chiede 25 anche se la clausola è fissata a 50 milioni di euro. Il Napoli ha già avuto i primi contatti con l'entourage del giocatore per convincerlo sul contratto e per convincere il club a privarsene. Il Milan, in questo momento, è più defilato perchè pensa ad un prestito con obbligo di riscatto e non ha preso ancora contatti con la squadra spagnola.