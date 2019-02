Non solo Real Madrid: anche l'Atletico va su Icardi per l'estate

© foto di PhotoViews

Novità nella corsa a Mauro Icardi. Secondo quanto riporta AS, dopo il Real Madrid, ci sarebbe anche l'Atletico sulle tracce del capitano dell'Inter. Qualche chiacchiera sul Barcellona come erede di Luis Suarez ma la sensazione è che, in caso d'addio, sarà proprio derby madrileno per il 9 nerazzurro.