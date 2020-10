Non solo segna, ma lo fa pure bello. In Spagna esaltano la prestazione di Brahim Diaz

Brahim Diaz non solo lo fa bene, ma lo fa pure bello. La rete di ieri sera contro il Celtic del 21 del Milan ha avuto grande risalto anche in Spagna, a maggior ragione dopo il brutto ko in Champions del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk. Lo spagnolo, si legge, si è calato perfettamente nello schema di gioco milanista e lo dimostra con ogni giocata sul campo. Come in occasione del grande gol contro il Celtic.