Notti prima dell'esame: Suarez a un passo dalla Juve. La strategia bianconera e le alternative

Corsa contro il tempo. Luis Suarez si appresta a fare, con tutta probabilità questa settimana, l'esame online di italiano. E' lo step necessario per poi avere lo status da comunitario, l'ultimo ostacolo rimasto prima di diventare un giocatore della Juventus. C'è l'intesa su un biennale da 10 milioni di euro coi bonus con la Vecchia Signora, il Pistolero si libererà dal Barcellona in via indolore: indennizzo per facilitare l'addio ai catalani da parte della Juve e poi la firma sarà possibile. Quello della burocrazia è l'unico scoglio rimasto: Suarez dovrà ottenere l'ok dagli esaminatori e poi partirà la pratica per il passaporto. A Barcellona c'è fiducia sulla tempistica ma è chiaro che Paratici e Cherubini non vogliano farsi trovare impreparati.

Le alternative in caso di fumata nera Per questo tengono anche acceso il tavolo di trattativa con la Roma per Edin Dzeko, che i giallorossi liberano solo se si sblocca lo scambio con il Napoli tra Arkadiusz Milik e Cengiz Under. Il polacco sogna sempre la Juventus ma i bianconeri paiono aver abbandonato la pista. Costi proibitivi e spenta subito l'ipotesi Edinson Cavani, a meno di clamorosi ribaltoni dei prossimi giorni, Alvaro Morata non è la prima scelta e può diventarlo solo se dovessero saltare sia Suarez che Dzeko e se l'Atletico Madrid dovesse accettare lo scambio con Douglas Costa.