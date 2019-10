Novara, Barbieri nel mirino delle big: Inter, Juve e Milan sulle sue tracce

L’ottimo avvio di stagione del terzino Tommaso Barbieri, classe 2002 del Novara, non è passato inosservato agli occhi delle grandi del nostro calcio. Sei presenze da titolare, un gol che ha regalato la vittoria sull’Albinoleffe, e ora la convocazione per i Mondiali U17 con l’Italia. Un momento magico che è merito anche del tecnico piemontese Bancheri coraggioso nel lanciare il giovane talento nella mischia e dargli continuità. Come rivela Tuttoc.com su Barbieri si stanno muovendo diversi club della massima serie: Juventus e Milan hanno infatti preso informazioni nei giorni scorsi, mentre l’Inter starebbe pensando di agire in tandem col Sassuolo – che lo ha già visionato da vicino – per assicurarsi le prestazioni di un talento emergente del nostro calcio.