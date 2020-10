Nove positivi nell'AZ, l'assessore Borriello: "Bisogna rinviare la sfida col Napoli"

Non si sono ancora placate le polemiche per la vittoria a tavolino assegnata alla Juventus contro il Napoli. L'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, è intevenuto a Radio Punto Nuovo per parlare di un altro caso che potrebbe coinvolgere gli azzurri, che giovedì saranno impegnati in Europa League contro l'AZ. Gli olandesi hanno ben nove tesserati positivi: "Ci vuole un comportamento responsabile: l'AZ andrebbe messo in quarantena e bisognerebbe rimandare la partita. Non credo che il Comune possa intervenire, ma se dovesse intervenire l'ASL Napoli 1 bisognerebbe capire cosa potrebbe accadere. Ci sono 9 contagiati, l'AZ non dovrebbe partire: è un mini-focolaio, ci potrebbe esser un nuovo caso come per Islanda-Italia Under 21. Altrimenti ci sarebbe discrasia: c'è un giudicato in corso su Juventus-Napoli sul tema. Abbiamo una guerra in corso con la Lega e la Giustizia Sportiva, il Napoli si gioca un campionato per questa partita contro la Juve, può decidere una stagione: bisogna essere attenti".