Oggi Kolarov, poi Vidal, il sogno Kanté, l'arrivo di Darmian e Ranocchia: la settimana dell'Inter

Aleksandar Kolarov è il primo acquisto dell'Inter di questa settimana per l'Inter di Antonio Conte. Tutto definito, oggi il giocatore a Milano, prima parte di visite mediche. Stasera dormirà in città, domattina le visite mediche al CONI e nel pomeriggio la firma in sede con l'agente Alessandro Lucci. Un anno con opzione per la seconda, in giornata intanto Fernando Felicevich è a Barcellona per trovare l'accordo sulla rescissione per Arturo Vidal. Tutto definito, biennale con opzione per la terza a 6.5 milioni di euro. Le parti cercano l'intesa sulla buonuscita, domani potrebbe volare a Milano.

Movimenti in difesa In settimana l'Inter definirà per 2.5 milioni l'arrivo dal Parma di Matteo Darmian e solo allora libererà Andrea Ranocchia gratuitamente per un biennale al Genoa. Potrebbe uscire anche Kwadwo Asamoah quando arriverà un altro esterno sinistro, tra le uscite anche Diego Godin (c'è il Rennes in Ligue 1).

Sogno Kanté Poi il grande sogno di Antonio Conte, servono 50 milioni di euro. L'Inter ha deciso però che sarà un mercato di austerity: dalla Cina è arrivata l'indicazione di seguire una sessione di autofinanziamento e per questo serviranno le cessioni pur di arrivare al ventinovenne voluto da Conte e strapparlo al Chelsea di Frank Lampard.