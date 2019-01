Okaka: "Non penso ai gol. L'Udinese merita una classifica migliore"

© foto di Federico De Luca

Durante l'odierna conferenza stampa di presentazione il neo attaccante dell'Udinese Stefano Okaka ha parlato anche dei suoi obiettivi in bianconero: "Non mi sono posto obiettivi numerici. Voglio solo giocare al mio livello e aiutare la squadra a vincere. Ora penso solo alla squadra, tutti abbiamo bisogno di alzare il nostro livello e non dobbiamo nasconderci. Questa struttura e questo ambiente meritano una classifica migliore".