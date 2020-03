Okaka sbaglia da due passi, palo Milenkovic: 0-0 al 45' tra Udinese e Fiorentina

Poche emozioni alla Dacia Arena, quasi tutte nel finale. Al termine dei primi 45' il risultato tra Udinese e Fiorentina è fermo sullo 0-0: una grande occasione a testa, poi tanti errori.

Meglio l'Udinese, palo Milenkovic - Non è una sfida particolarmente divertente, complici anche i risultati arrivati dalle altre partite disputate in giornata, che creano un po' di apprensione alle squadre in campo. La Fiorentina parte un po' meglio e ha subito un'occasione con la classica incursione di Lirola sul lato destro dell'area; il tiro dello spagnolo è deviato in angolo da Musso, attento sul suo palo. Ben presto, però, l'Udinese prende il sopravvento, sfruttando in particolare la corsia sinistra, dove Sema e Mandragora fanno il bello e il cattivo tempo. Un paio di palle perse da Duncan mettono i brividi alla difesa viola, poi Dragowski tira un sospiro di sollievo sulla conclusione di Mandragora: il sinistro del centrocampista si spegne fuori di un soffio. I friulani fanno molto possesso (seppur sterile) ma non riescono a trovare le punte. La partita, molto equilibrata, potrebbe sbloccarsi al 30': cross di Mandragora per Okaka, il centravanti svetta tutto solo ma spedisce incredibilmente alto. Dagli altoparlanti della Dacia Arena parte lo stacchetto musicale riservato ai gol, il che rende ancora più surreale l'atmosfera dello stadio deserto. A cinque minuti dalla fine si svegliano gli ospiti: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Milenkovic (decisivo all'andata) colpisce il palo con un meraviglioso mancino al volo da posizione defilata. È l'ultima emozione di un primo tempo dal risultato scontato.