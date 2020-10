Olanda, De Boer: "Superiori all'Italia. Non possiamo essere contenti del pareggio"

A seguito del pareggio di Bergamo contro l'Italia Frank De Boer, ct dell'Olanda, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul matci a NOS TV: "Ho analizzato l'Italia e ho cercato d'impostare la squadra in modo da tenerle testa. Ho scelto di giocare con lo stesso schieramento tattico in modo da evitare che i miei attaccanti fossero costretti a rincorrere gli avversari sulle sovrapposizioni. E l'unica seduta tattica che abbiamo avuto a disposizione prima della gara mi ha dato subito grandi rassicurazioni e credo che alla fine siamo stati superiori noi agli azzurri. Per questo non possiamo dirci soddisfatti del pareggio perché volevamo vincere e andare in testa al girone. Però è una prestazione che ci da grande fiducia. Se riusciremo a giocare sempre così, a prescindere dallo schieramento tattico, renderemo la vita difficile a qualsiasi avversario".