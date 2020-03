Olimpiadi rinviate al 2021. I possibili scenari: molti eventi globali andranno cancellati o spostati

A questo punto il prossimo passo - sottolinea La Gazzetta dello Sport parlando del rinvio delle Olimpiadi al 2021 - sarà stabilire la nuova data. E quello successivo, che spetta alle singole federazioni, la definizione dei criteri di qualificazione: ripartire dallo status quo o ridefinirli? I Giochi quest’anno si sarebbero dovuti svolgere dal 24 luglio al 9 agosto e l’ipotesi più verosimile sembra quella di ricollocarli più o meno nello stesso periodo. Ma non è scontato. Il 2021 è ricco di eventi globali e continentali, che andranno ri-calendarizzati, o addirittura sacrificati sull’altare dei Giochi.

Gli altri eventi - A parte l’Europeo di calcio (11 giugno-11 luglio), ci sono infatti i Mondiali di molti sport: su tutti atletica e nuoto, sport olimpici per eccellenza. Sebastian Coe, presidente della Federatletica mondiale, aveva già fatto sapere nei giorni scorsi che i Mondiali di Eugene (6-15 agosto) potevano in via eccezionale slittare, e spostarsi pure al 2022. Idem per i Mondiali di nuoto, che sono proprio in Giappone, a Fukuoka dal 16 luglio all’1 agosto: lo spostamento ad altra data nel 2021 pare praticabile senza troppi problemi. Sugli altri (ginnastica, judo, scherma, ecc.) si lavorerà.