© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'obiettivo della Roma è espugnare l'Olimpico. Detta così suona un po' strana, ma stasera ci sarà il Bologna e fin qui i giallorossi non hanno mai vinto in casa nel 2020. Uno stadio da riconquistare, scrive Il Messaggero, che fa il punto anche sulla probabile formazione del tecnico Fonseca: possibile ritorno della vecchia guardia, con Kolarov terzino sinistro (ancora Santon a destra) e Perotti assieme a Under-Kluivert a supporto di Dzeko. I soliti per quanto riguarda il resto: Pau Lopez in porta, Mancini-Smalling e Veretout-Cristate coppie centrali di difesa e centrocampo.