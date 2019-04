One shot one kill: al 45' Piatek griffa l'1-0 Milan contro l'Udinese

Quarantaquattro minuto grigi, poi la luce di Piatek. Il Milan va avanti all'ultimo minuto grazie alla rete del polacco, di ritorno al gol dopo tre partite, in un primo tempo abbastanza complicato.

Non sembrerebbe, perché bastano due minuti alla coppia Cutrone-Piatek a dare il primo scossone alla gara, perché il polacco va via sulla sinistra, centrando per il numero 63: palla che rimbalza e conclusione ciccata da pochi passi. Dall'altra parte piccola incomprensione fra Laxalt e Donnarumma, il portiere deve mettere in corner per evitare guai maggiori, infortunandosi e chiedendo il cambio poco dopo: dentro Pepe Reina al minuto undici.

La prima occasione importante arriva sui piedi di Paquetà, su una seconda palla: botta di sinistro verso l'incrocio, Musso controlla ma toglie la mano capendo di essere fuori dallo specchio di porta. Il brasiliano poi invita Cutrone, con un superbo arcobaleno, allo stop e giro: stavolta Musso ci mette i guantoni. Le occasioni però latitano ed è il bollettino medico a essere protagonista per la seconda volta: in un contrasto con Behrami, pulito, Paquetà appoggia malamente la caviglia, infortunandosi e costringendo Gattuso al secondo cambio, dentro Castillejo.

Primo tempo grigio per il Milan che, però, ha un Piatek che fa la differenza: bravo Cutrone ad addomesticare un lancio lungo dalla distanza, poi centra per Piatek: al volo, di destro, centra Musso, sul rimbalzo non può che sbloccare di testa.