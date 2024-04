Ora Buongiorno è una priorità dell'Inter. Tre possibili contropartite per il Torino

Alessandro Buongiorno è il nome in cima alla lista dell'Inter per raccogliere in estate l'eredità di Francesco Acerbi. A fare il punto sulla trattativa, il quotidiano 'TuttoSport' oggi in edicola: il centrale del Torino e della Nazionale piace sia al Milan che ai nerazzurri che ora valutano possibili contropartite tecniche per abbassare la richiesta di Urbano Cairo, presidente granata che per il pezzo più pregiato della sua rosa chiede 40 milioni di euro.

Al Torino - si legge - verranno proposte almeno un paio di contropartite. E si tratta di due attaccanti: da un lato Martin Satriano, attualmente in prestito al Brest, dall'altro Francesco Pio Esposito, centravanti classe 2005 attualmente in prestito allo Spezia. Ma non è da escludere che nell'affare possa rientrare anche Valentin Carboni, trequartista attualmente al Monza che l'Inter valuta circa 30 milioni di euro.

La concorrenza, come detto, è quella del Milan che a sua volta è pronto a inserire nell'affare col Torino contropartite come Pellegrino (attualmente alla Salernitana), Simic o Terracciano. Ma è da ricordare che il club rossonero in estate riserverà il suo principale investimento sull'attacco per inserire in rosa l'erede di Olivier Giroud, centravanti francese in scadenza di contratto che ha scelto il Los Angeles FC come prossimo passo della sua carriera.