Ora Ronaldo stacca Puscas e Pelé si avvicina: CR7 sempre più l'uomo dei record

Con le due reti messe a segno contro il Cagliari, Cristiano Ronaldo accorcia verso il record di gol d'ogni tempo di Josef Biscan. Staccato Ferenc Puscas e ora accorciata la distanza nei confronti di Pelé.

La classifica dei goleador tra club e nazionale maggiore.

1. Josef Bican: 805 reti (773 nei club, 32 in nazionale)

2. Pelé: 761 (684 nei club, 77 in nazionale)

3. Cristiano Ronaldo: 748 (646 nei club, 102 in nazionale)

4. Ferenc Puskas: 746 (662 nei club, 84 in nazionale)

5. Romario: 746 (691 nei club, 55 in nazionale)

La classifica considerando le nazionali olimpiche o giovanili

1. Josef Bican: 805 reti (773 nei club, 32 in nazionale maggiore)

2. Romario: 772 (691 nei club, 55 in nazionale maggiore, 26 in nazionale giovanile)

3. Cristiano Ronaldo: 766 (646 nei club, 102 in nazionale maggiore, 18 in nazionale giovanile)

4. Pelé: 761 (684 nei club, 77 in nazionale maggiore)

5. Ferenc Puskas: 746 (662 nei club, 84 in nazionale maggiore)