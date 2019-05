© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Nessun riscatto firmato". Nel corso della conferenza stampa odierna, il laterale offensivo Riccardo Orsolini ha confermato di voler restare al Bologna. Ma ha smentito di aver già firmato il contratto: "Ho sentito in questi giorni delle voci su un mio possibile riscatto da parte del Bologna: sinceramente io sono qui quindi non ho ancora firmato nulla, per ora son solo voci. Poi, il mercato è ancora apertissimo e c'è disponibilità sia da parte mia che da parte della società: spero di poter rimanere".

Classe '97, Orsolini la scorsa estate è passato dalla Juventus al Bologna in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.