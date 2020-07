Osimhen verso l'addio al Lille, il presidente del club: "Ci sono negoziati in corso"

"Ci sono negoziati in corso non posso dire di più”. Il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha confermato l'esistenza di una trattativa per l'addio di Victor Osimhen. Durante la presentazione della partnership coi belgi del Mouscron, ha confermato la possibilità dell'addio del nigeriano. Il Napoli sembrava a un passo dal giocatore ma adesso il Liverpool è piombato con forza sulla punta del LOSC ed è in vantaggio.