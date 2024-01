TMW Osimhen via, il Napoli usa gli osservatori: visionati cinque profili per l'anno prossimo

"Conosco le speculazioni che stanno andando avanti circa un mio accostamento alla Premier League". Le parole di ieri di Victor Osimhen hanno aperto uno squarcio per quanto riguarda il futuro del Napoli. Era probabilmente il segreto di Pulcinella, ma le dichiarazioni di ieri alla CBS non lasciano spazio a dubbi circa un suo addio a giugno, nonostante un contratto firmato da pochissimo. "Quando sei uno dei migliori attaccanti del mondo ti aspetti questo tipo di notizie. Chiaramente l'EPL è la più grande, la migliore lega nel mondo. E per quanto mi riguarda, con il Napoli ho appena firmato un nuovo contratto, ho apprezzato il mio tempo lì, per tutto quello che è successo con la squadra e il resto. Alla fine della stagione ho già preso la mia decisione in testa, so cosa voglio fare nella mia carriera. Ma in ogni caso vedremo quale sarà il prossimo step, io l'ho già in mente, ho i miei piani. Per ora devo solo finire la stagione al meglio con il Napoli poi pensare alla mia vita e infine esporre la decisione che ho già preso".

Realmente il dopo Osimhen è già iniziato, perché nelle scorse settimane gli osservatori del Napoli hanno visionato cinque profili. Molto diversi fra loro, alcuni anche già visti nel corso degli anni come Jonathan David.

I nomi, oltre a quello dell'attaccante canadese del Lille, sono quelli di Victor Boniface, del Bayer Leverkusen, Joshua Zirkzee del Bologna, Santiago Gimenez del Feyenoord e Benjamin Sesko del Lipsia. Profili importanti, giovani e su cui probabilmente cercare la plusvalenza, al netto di un prezzo di acquisto che sarebbe comunque intorno ai 40-50 milioni per tutti e cinque.