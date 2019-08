Ottima la prima per Stephanie Frappart: impeccabile in Supercoppa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo arbitro donna di una finale UEFA. Liverpool-Chelsea è stata una partita storica ma l'esame, per Stephanie Frappart, è superato. Il dubbio è sul rigore concesso nel supplementare ai Blues per il contatto tra Adrian e Abraham: le immagini trasmesse in tv, però, non hanno chiarito l'episodio e la Frappart si è fidata ciecamente del silent check. All'inizio, semmai, è partita visibilmente emozionata e contratta: il giallo non dato per mani per fermare una ripartenza del Chelsea a Van Dijk è ben più che opinabile ma la gestione della partita è stata ottimale. Nella prima frazione, rovesciata di Mané e mani di Christensen: troppo ravvicinata la conclusione del senegalese nonostante il tocco del danese. Per il resto ottimo anche il rapporto coi giocatori, a cui ha tenuto testa e che non le hanno risparmiato proteste anche veementi. Frappart, primo arbitro donna di una finale UEFA: esame ben più che passato così come per le assistenti, l'italiana emigrata a Lione, Manuela Nicolosi e l'irlandese Michelle O'Neill.