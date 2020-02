vedi letture

Ottimo Milan, la Juve è solo Cuadrado: 0-0 al 45', Hernandez e Ibra saltano il ritorno

Ai punti vincerebbe il Milan, però al quarantacinquesimo - dopo un minuto di recupero - il risultato è 0-0. Come nel derby partenza a razzo della squadra di Pioli che, in cento secondi, fa capire che l'annebbiamento del derby sembra passato, partendo entrambe le volte dalla sinistra con un Theo Hernandez che viene chiamato sempre in causa. Rebic sventaglia per Ibrahimovic che, di testa dal limite, non mette apprensione a Buffon. Lo fa Kessie poco più tardi, dopo una bella giocata del francese su Pjanic, sfoderando un destro dalla distanza che finisce fuori di pochissimo. Il Milan pressa alto e recupera il pallone, con Rebic che appare decisamente brillante: ancora da fuori, stavolta il portiere juventino deve metterci i pugni.

Dopo il primo quarto d'ora di fuoco, con i rossoneri che si fanno preferire per geometrie e per corsa, la Juventus cerca di prendere campo con la circolazione di palla, anche se c'è qualche appoggio sbagliato di troppo. L'inerzia cambia, ma non le occasioni più interessanti che continuano a essere per i padroni di casa, perché Calabria si gira e tira al limite dell'area, costringendo Buffon al volo per alzare la traiettoria.

Dopo l'ennesimo tentativo del solito Rebic, c'è un giallo a Ibrahimovic per una manata verso De Ligt. Ed è un'ammonizione pesante perché toglierà lo svedese dal ritorno della semifinale, all'Allianz Stadium. Così il primo tiro della Juve - su cui Donnarumma è bravo a disinnescare - è di Cuadrado, dalla destra, con il rischio di un tap-in che non si avvera. Sarà fuori anche Theo Hernandez, al ritorno, per un fallo su Dybala. Il primo tempo termina, sostanzialmente, su un check del Var per un colpo proibito di Kessie a Cuadrado, giudicato non meritevole di rosso dall'arbitro.